الاتحاد الوطني يطالب بنشر

2020/05/15 | 12:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ان الهجمات الارهابية في أطراف قضاء خانقين في تزايد مستمر وتعزيز الامن والاستقرار يحتاج الى تنسيق وتعاون مع قوات البيشمركة.وقال هيرش حبيب مسؤول مركز تنظيمات الحزب في خانقين ، ان "الهجمات الارهابية التي تستهدف المواطنين الكرد في القرى الواقعة على اطراف قضاء خانقين في تزايد مستمر، والقوات الامنية المنتشرة في المنطقة لا تستطيع حماية امن واستقرار المواطنين".واضاف: خانقين تحتاج الى قوات البيشمركة ويجب على جميع القوات الامنية التنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة لان هذا هو الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار الى مناطق اطراف خانقين.واشار الى ان قيادة عمليات ديالى تحدثت عن نصب كاميرات حرارية في اطراف خانقين وارسال قوات اضافية الى هناك لكن حتى الآن لم تتخذ اية خطوة في ذلك الاتجاه".وقال: القوات الامنية المتمركزة في اطراف خانقين وحتى قوات الحشد الشعبي لا تمانع من الاتفاق مع قوات البيشمركة لاعادة الامن والاستقرار الى المنطقة، لكن هذا الامر يحتاج الى موافقة الحكومة الاتحادية".وقال مسؤول مركز تنظيمات خانقين: نحن نعمل مع كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب على تكثيف الجهود والحوار مع باقي الاطراف الاخرى لايقاف الهجمات الارهابية التي تستهدف المواطنين في اطراف قضاء خانقين".

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