رئيس هيئة الحـشد الشعبي يوجه بإقامة دعوى قضائية ضد قناة تليفزيونية

2020/05/15 | 12:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بإقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية عرضت ما يسيء الى تاريخ قائد النصر و شهيد العراق الخالد أبو مهدي المهندس.وقال مكتب الفياض في بيان تلقته وكالة صدى ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وجه بإقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية عرضت ما يسيء الى تاريخ قائد

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