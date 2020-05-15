انفجار قرب بغداد يودي بحياة ضابط عراقي وجندي واصابة اربعة

2020/05/15 | 13:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اودى انفجار شمالي العاصمة بغداد بحياة ضابط عسكري برتبة رائد.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان عبوة ناسفة انفجرت ليلة أمس على قوة تابعة الى فوج مغاوير الاول قيادة عمليات بغداد في قضاء الطارمية تسبب باستشهاد ضابط برتبة رائد ومقاتل-جندي- وجرح اربعة اخرين.

وتشهد مدن عراقية بخاصة ديالى القريبة من بغداد منذ نيسان الماضي تصاعداً بالهجمات الارهابية في سابقة امنية منذ اندحار تنظيم داعش، تلك الهجمات تسببت بسقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين والاجهزة الامنية.

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