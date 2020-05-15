2020/05/15 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار تحقيق في شرق وجنوب شرقي تركيا، ألقي القبض في وقت مبكر اليوم الجمعة على عدد من المسؤولين المحليين من حزب سياسي، تتهمهم الحكومة بأن لهم علاقات بإرهابيين، بحسب مصادر أمنية.ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء التركية، عن المصادر قولها إنه تم اعتقال عمدة أغدير، ياسر أكوس، من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، في وقت مبكر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعتقل مسؤولين محليين لصلتهم بحزب العمال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعتقل مسؤولين محليين لصلتهم بحزب العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).