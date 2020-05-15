مسؤولون عراقيون يؤكدون شل حركة داعش في كركوك

2020/05/15 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤولون أمنيون عراقيون شل حركة جماعة "داعش" الوهابية في قاطع كركوك.

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