استشهاد ضابط برتبة رائد بانفجار ناسفة شمالي بغداد

2020/05/15 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، الجمعة، عن استشهاد ضابط برتبة رائد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد....

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