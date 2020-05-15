انفجاران في أسبوع… مدينة الباب شرق حلب ساحة لتفجير العبوات الناسفة

2020/05/15 | 13:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة #الباب بريف #حلب الشرقي ليلة أمس الخميس انفجاراً استهدف السوق الشعبي في المدينة، ما أسفر عن وقوع العديد من الجرحى في صفوف المدنيين.وأفادت مصادر محليّة لموقع «الحل نت» بأن عبوةً ناسفة انفجرت…

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