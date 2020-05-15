2020/05/15 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot Instagram: @FatimaNaootTickTock: @fatimanaootكان من أوائل مَن فضحوا فكرَ الإخوان الدموي وشهوتهم المريضة للوصول إلى كرسي الحكم سيرًا على جثامين البشر.



لو كانت أُخذِت كلماتُه مأخذَ الاعتبار ودُرِّست أفكارُه النيّرة في المدارس منذ أربعة عقود، لما كان وُلِد في مصرَ دواعشُ ولا استفحل الإخوان حتى سرقوا عرشَ مصر، ومازالوا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-فرج فودة- الذي عاش أكثر من قاتليه - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-فرج فودة- الذي عاش أكثر من قاتليه - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).