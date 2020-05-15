1/تشرين: بوابة اللادولة، اللاثورة؟ - عبدالامير الركابي

2020/05/15 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي 1/تشرين:بوابة اللادولة، اللاثورة؟ عبدالاميرالركابي"كونوا كما لايولى عليكم": الشعار أعلاه هو مايتناسب اليوم مع انطلاقة ثورة تشرين 2019 المهياة والمكتوب لها التحول بعد قرن على ثورة اللادولة الحديثة الأولى عام 1920 ، أي خلال العام القادم 2021 ولأول مرة، الى ثورة الاكتمال، وانتفاء النقص التاريخي، أي التكامل في قوامها وبنيتها وديناميات حركتها، ماكانت وظلت تفتقر له، وحال موضوعيا د ......





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