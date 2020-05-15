النقد العقلي للأديان في علم الٍِمَلل والنِحَل(4) - ميثم الجنابي

2020/05/15 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي موقف ابن حزم في نقد الاديان (اليهودية)لم يقف نقد الأديان في الحضارة الإسلامية عند حدود تعريتها اللاهوتية والحكم عليها بمقاييس القبول والرفض.



كما تجاوز هذا النقد الحكم عليها بمعايير الوحدانية الإسلامية فقط.



وهي عملية كانت تعكس تراكم عناصر التسامح الديني بالقدر المعقول في تراث الواحدية الثقافية الإسلامية.



وهو تراكم أخذت معالمه بالبروز فيما يمكن دعوته بالنقد الفلسفي اللاهوتي والدراسة الثقافية ......





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