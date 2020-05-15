2020/05/15 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد النائب حنين القدو، انه خلال السنتين الماضيين تعرضت فصائل الحشد الشعبي الى استهداف داخلي وخارجي وحملة ظالمة من اجل تشويه سمعته والتقليل من دوره البطولي في تحرير الاراضي العراقية مع القوات الامنية الاخرى وتقديمه عشرات الالاف من الشهداء والجرحى لتحقيق الامن والاستقرار لابناء العراق وبدلا من ان يتم دعم الحشد وتقويته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو يدعو رئيس الوزراء لاعادة انتشار الحشد في المناطق الرخوة امنيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو يدعو رئيس الوزراء لاعادة انتشار الحشد في المناطق الرخوة امنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).