إعادة إعمار مركز صحي بقضاء المقدادية بتمويل من البنك الدولي

2020/05/15 | 13:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة، اليوم الجمعة، إنجاز مشروع إعادة إعمار مركز صحي (مجمع النهرين الصحي) بقضاء المقدادية

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