وزير الصحة والبيئة يوجه بمتابعة الحالة الصحية لأحد اعمدة الأدب في العراق

2020/05/15 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، الجمعة، بإيلاء الاهتمام بالحالة الصحية للاديب والأكاديمي فهد محسن فرحان الذي يرقد في المستشفى، التي توجه اليها مدير صحة البصرة برفقة فريق من الاطباء لزيارته حيث يرقد.

وقال بيان للوزارة ورز لوكالة شفق نيوز انه واهتماما من وزير الصحة بشريحة الأدباء وجه صحة البصرة بمتابعة الحالة الصحية للأديب الكبير فهد محسن فرحان الراقد حاليا في احدى مستشفياتها، مشيرا الى مدير عام دائرة صحة البصرة عباس التميمي توجه الى المستشفى التي يرقد فيها الاديب حاليا برفقة فريق من الاطباء الاستشاريين لمتابعة حالته الصحية.

وأضاف، ان مدير صحة البصرة ابلغ تحيات وزير الصحة والبيئة الى الاديب، مؤكدا على "دعمه لشريحة الأدباء والمثقفين وانه سيتابع شخصيا الحالة الصحية له متمنيا له الشفاء العاجل".

والاديب فهد محسن فرحان، كاتب ومؤلف، وله خبرة بحثية في اتجاهات النقد الأدبي؛ كما انه اضطلع بتدريس المواد البحثية لطلبة الدراسات العليا.

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