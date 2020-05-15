السفارة البريطانية تعزي بذكرى استشهاد الإمام علي

2020/05/15 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تقدمت السفارة البريطانية في بغداد، الجمعة (15 أيار 2020)، بالعزاء إلى الشعب العراقي بذكرى استشهاد ...





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