السفارة البريطانية تعزي بذكرى استشهاد الإمام علي


السفارة البريطانية تعزي بذكرى استشهاد الإمام علي
2020/05/15 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

تقدمت السفارة البريطانية في بغداد، الجمعة (15 أيار 2020)، بالعزاء إلى الشعب العراقي بذكرى استشهاد ...

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