ترمب يواصل تصريحاته المثيرة للجدل ويشن هجوما عنيفا على أوباما

2020/05/15 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الى استدعاء سلفه باراك أوباما للكونغرس لتقديم افادته بشأن ما اسماها اكبر جريمة في تأريخ الولايات المتحدة.

وأكد ترمب عبر تغريدة له على تويتر، أنه لو كان عضوا في الكونغرس او سيناتورا، لكان الرئيس السابق أوباما اول من يستدعيه للإدلاء بشهادة حول اكبر فضيحة وجريمة سياسية في تأريخ البلاد، من دون ان يسمي تلك الجريمة او يكشف اية تفاصيل عنها، مطالبا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بالكف عن الكلام الفارغ على حد تعبيره، حول اعتبار أوباما السيد الشاب الطيب.

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