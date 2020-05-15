الاتحاد الوطني يكشف عن مرشحيه لوزارة العدل

2020/05/15 | 13:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني عن ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب وزارة العدل، وسيتم اختيار احدهم وطرحه للتصويت في جلسة مجلس النواب المقبلة.وقال النائب عن كتلة الحزب في البرلمان جمال محمد شكور في تصريح صحفي، إن "الاتحاد الوطني رشح ثلاث شخصيات لتولي حقيبة العدل ضمن استحقاقه الوزاري ومن بين الشخصيات المرشحة خالد شواني، وسنقرر خلال المداولات والمباحثات الجارية من هو مرشحنا للمنصب".وأضاف ان "الحوارات مستمرة ومستفيضة لإكمال الحقائب الوزارية الشاغرة والتي لن تحسم قبل عيد الفطر القادم للوصول الى مرشحين يحظون بثقة جميع الكتل السياسية".وصوت مجلس النواب في 6 آيار الجاري على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و15 وزيراً في الكابينة الوزارية، ولم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشح وزارة التجارة نوار نصيف جاسم، والزراعة اسماعيل عبد الرضا، والثقافة هشام صالح داود، والهجرة والمهجرين ثناء حكمت ناصر، والعدل عبد الرحمن مصطفى وزيراً للعدل.وأرجأ مجلس النواب التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.

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