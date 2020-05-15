واختفى مجدداً.. كيم جونغ يقيل حارسه الشخصي ورئيس استخبارات البلاد

2020/05/15 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت صحف كورية جنوبية، الجمعة (15 أيار 2020)، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أقال حارسه ال...





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