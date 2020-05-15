المسعودي : الكاظمي أنجز المرحلة الأهم بتمرير الكابينة الوزارية

2020/05/15 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، أن حقيبتي الخارجية والنفط ستكونان المشكلة الاكبر لما تبقى من وزارات شاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المسعودي في تصريح إن الكاظمي قد انجز المرحلة الاهم بتمرير الكابينة الوزارية وأصبح بموقع قوة وخارج منطقة الضغوط السياسية، مشيرا الى أن الكرة اليوم بساحة القوى السياسية لاستكمال الحقائب المتبقية خاصة بعد تحديد الكاظمي وزارة النفط من حصة محتفظة البصرة ووزارة المالية من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ولفت المسعودي الى أن تمرير بقية الوزارات الشاغرة سيكون سهلا لعدم وجود مشاكل عميقة حولها، داعيا القوى السياسية الى حسم الخلافات المتعلقة بوزارتي النفط والخارجية.

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