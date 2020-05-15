2020/05/15 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى وجه محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الجمعة، رسالة إلى المواطنين والجهات الامنية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع حالات الاصابة خلال اليومين الماضيين.وقال التميمي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “نلاحظ اليوم ان هناك تشديد في الإجراءات الوقائية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من منع التجمعات البشرية والتباعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يوجه رسالة للمواطنين والجهات الامنية بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يوجه رسالة للمواطنين والجهات الامنية بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).