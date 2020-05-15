العمليات المشتركة تنفي سيطرة داعش على قرية في ديالى

2020/05/15 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، سيطرة عصابات داعش الإرهابية على قرية مبارك في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي بحسب الوكالة الرسمية، إنه"لا توجد أي سيطرة لداعش الإرهابي على هذه القرية،وإنما كان هناك مجرد تعرض من ثلاثة عناصر إرهابية من خلال إطلاق نار بإتجاه القرية".واضاف، ان"القوات الأمنية طاردت العناصر الإرهابية بإتجاه الجبال".

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