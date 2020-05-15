الصين تعلق على أنباء رفضها تحقيقا دوليا في ووهان

2020/05/15 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية لم توجه أي طلب إليها لزيارة أي من المختبرات الطبية الصينية. وقال المسؤول في اللجنة الدولية للصحة التابعة لوزارة الصحة الصينية، لي مين تشو، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية لم ترسل طلبات لزيارة أي مختبر في الصين، مضيفًا أن التقارير التي تحدثت عن رفض السماح بدخول مختبر ووهان غير صحيحة. وتحدثت تقارير في وقت سابق أن بكين رفضت إجراء منظمة الصحة العالمية تحقيقًا في مدينة ووهان، مصدر تفشي الفيروس.ومنذ تفشي فيروس كورونا "COVDI-19" في ووهان في نهاية ديسمبر من العام الماضي، ظهرت تفسيرات عديدة، منها من يرجح تسرب الفيروس من مختبر بيولوجي في مدينة ووهان الصينية، وهو ما تنفيه السلطات الصينية.كذلك تتهم الولايات الأمريكية الصين بإخفاء معلومات عن مصدر فيروس كورونا وهددت بفرض عقوبات ضد بكين.

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