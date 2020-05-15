رسائل امريكية تتلقاها

2020/05/15 | 14:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

ثمة تفاؤل ما بدور قد يقوم به رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتحديداً في الشق المتعلّق بتهدئة الاشتباك القائم في المنطقة بين المعسكرين الأميركي والإيراني، وإمكانية انسحاب ذلك على عواصم أخرى في المنطقة.

كذلك، ثمة من يراهن على تعزيز العراق علاقاته بجيرانه، بخلق شراكة مع محيطه.



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