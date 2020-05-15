إيران تعزز مواقعها في البادية السوريّة تحسّباً لمواجهات محتملة مع روسيا

2020/05/15 | 14:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقدمت الميليشيات الإيرانيّة تعزيزات عسكريّة إلى مواقعها في البادية السوريّة، وذلك بعد ورود أنباء عن احتماليّة شن عمليّة عسكريّة ضد الوجود الإيراني من قبل قوّات موالية لروسيا والتحالف الدولي.وبحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق…

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