مقترحان حكوميان لسد فجوة سعر النفط في الموازنة العراقية

2020/05/15 | 14:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مستشار حكومي عراقي، الجمعة، عن مقترحين قدما الى مجلس الوزراء يخصان احتساب سعر النفط في الموازنة العامة.

وقال مستشار غير مخول بالتصريح خلال حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المستشارين الاقتصاديين في مجلس الوزراء قدموا مقترحين بشان احتساب النفط وتأمين الرواتب بحسب السعر الحالي في قانون الموازنة العامة لسنة 2020، على أن يكون احتساب سعر النفط بين 20-25 دولارا للبرميل الواحد"، مشيرا الى أن "المقترح الأول المقدم من المستشارين الاقتصاديين يتم فيه احتساب أسعار النفط شهريا في الموازنة العامة بحسب أسعار النفط في الأسواق العالمية المدفوعة بالعقود الآجلة".

وتابع المستشار، أن "المقترح الثاني يجري فيه تحديد قيمة ثابتة لأسعار النفط على ألا تتجاوز 25 دولارا للبرميل الواحد ويحتسب في الموازنة التشغيلية في الستة الأشهر المتبقية من السنة الحالية"، مبينا أن "الموازنة التي يعمل عليها المستشارون ستكون لغرض تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية فضلا عن تخصيص أموال لشراء المستلزمات الطبية والأدوية لوزارة الصحة".

ولفت المستشار الى أن "المقترحين حاليا قيد الدراسة والمناقشة من قبل المستشارين بالتعاون مع الخبراء في وزارة المالية"، مؤكدا على أن "العمل مستمر من قبل المستشارين الانجاز الموازنة وتقديمها إلى مجلس الوزراء في الأيام المقبلة".

وانخفضت أسعار برميل النفط منذ تفشي فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على موازنة العراق لعام 2020 وتأثر لموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك.

واعتمدت الموازنة الاتحادية لعام 2019 مبلغ 50 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصديري يصل الى اربعة ملايين برميل يوميا بضمنه المصدر من اقليم كوردستان.

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