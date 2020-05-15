اصابة ثلاثة منتسبين من الفوج الرابع بهجوم داعشي في صلاح الدين

2020/05/15 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]افاد مصدر امني، باصابة ثلاثة منتسبين بهجوم لعصابات داعش الارهابية في محافظة صلاح الدين.

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