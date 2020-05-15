وزير الصحة يحذر من انهيار بمواجهة كورونا: مستشفياتنا لن تستطيع استيعاب المزيد!

2020/05/15 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حذر وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الجمعة، من أن المستشفيات العراقية لن تكون قادرة على استيعاب أعداد المصابين بكورنا، إذا بقي عدم الالتزام هذا بالتعليمات وإجراءات الوقاية سائداً .وقال التميمي في مقابلة متلفزة، تابعتها “يس عراق”، إن “الأعداد في تزايد، لدينا نوعان الأول هو العزل للمرضى، والثاني هو الحجر للملامسين الذين […]

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