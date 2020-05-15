مقتل وإصابة ستة عناصر أمن في هجوم شمالي بغداد

2020/05/15 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عنصرا أمن عراقيين وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الطارمية شمالي بغداد، وفقا لخلية الإعلام الأمني.

وقالت الخلية في بيان الجمعة إن من بين قتلى الهجوم، الذي نفذ مساء الخميس، ضابط عراقي برتبة رائد.

ولم تتبن أية جهة الهجوم، الذي يعد الأحدث في سلسلة حوادث مماثلة شهدها العراق مؤخرا نفذها تنظيم داعش، كان أعنفها الهجوم الذي وقع مطلع الشهر الجاري واستهدف عناصر في الحشد الشعبي قرب صلاح الدين وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وكان المفتش العام الحكومي في وزارة الدفاع الأميركية شون أودونال كشف الخميس أن تنظيم "داعش" مازال يحتفظ بقدرات خطيرة على شن عمليات إرهابية واعتداءات مسلحة تندرج في إطار "حركة تمرد صغيرة" وذلك في كل من سوريا والعراق.

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