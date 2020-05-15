2020/05/15 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محافظة السليمانية، الجمعة، منع زیارة المقابر والسجون والمستشفیات في ایام العید، بعد تسجيل حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال النقیب، سرکوت احمد، المتحدث باسم شرطة السلیمانیة لوكالة شفق نیوز ان صحة السلیمانیة طلبت من شرطة المحافظة أن تمنع المواطنین من زیارة المقابر والسجون والمستشفیات في أیام العید"، مشيرا الى ان "هذا الطلب یأتي بعد تسجیل 6 حالات أصابة بالفیروس في السلیمانیة".

و اضاف "اذا تم رصد أو تسجیل حالات اخری خلال الایام المقبلة لا نستبعد اغلاق الاماکن الترفیهیة والمراکز التجاریة في أیام عید الفطر.

وانخفضت الاصابات الجديدة في مدن اقليم كوردستان خلال الاسبوع الماضي، قبل ان تسجل السليمانية ست اصابات وذلك بعد تخفيف الاجراءات المشددة للوقاية من الفيروس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تمنع زيارات العيد لثلاثة اماكن بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تمنع زيارات العيد لثلاثة اماكن بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).