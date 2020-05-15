2020/05/15 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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مكتب ممثل السيستاني في كربلاء ينفي لقاء الكربلائي بهادي العامري

يتبع.



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