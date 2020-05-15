خطيب الكوفة يقيم صلاة الجمعة في منزله ويوجه طلباً للحكومة الجديدة (صورة)

2020/05/15 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

طالب خطيب مسجد الكوفة، هادي الدنيناوي، الجمعة (15 أيار 2020)، حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظم...





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