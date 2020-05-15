مصرع منتسبين اثنين في الحشد الشعبي بحادث سير خلال عودتهما من الواجب

2020/05/15 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

نعى محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، الجمعة ( ايار 2020)، منتسبين في الحشد الشعبي بعد تعرضهما لحادث سي...





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