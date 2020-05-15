شرطة ذي قار تلقي القبض على قاتل زوجته خلال ساعتين من الحادث في الرفاعي

2020/05/15 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت مديرية شرطة قضاء الرفاعي شمال ذي قار عن ورود معلومات لدى المديرية تفيد بوجود جثة لامرأه أربعينية في مستشفى الرفاعي العام وعلى الفور تم الانتقال بصحبة الادلة الجنائية ووجد چثة المجنى عليها (ا.م .ع) أربعينية العمر وهيه متعرضة الى اطلاق ناري في منطقة الرأس والبطن.على الفور تم تشكيل فريق […]

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