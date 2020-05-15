باستئناف جديد.. النقل تعلن انطلاق رحلة جوية لإعادة عراقيين من الخارج

2020/05/15 | 14:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، إنطلاق أولى الرحلات الجوية الاستثنائية بعد فترة توقف لاعادة العراقيين العالقين في الخارج.وذكر بيان للوزارة ان الرحلة "حصلت تلبيةٍ لطلب وزارة الصحة حيث غادرت الرحلة المرقمة IA107 مطار بغداد الدولي متوجهة الى دبي ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في دولة الامارات".

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