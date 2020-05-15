لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 1 - ضياء الشكرجي

2020/05/15 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.asmaa.comحلمي في تأسيس حزب علماني ديمقراطي ليبرالي، يعتمد العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة والفصل بين الدين والسياسة يرجع إلى نهايات 2006، وكان المشروع الأول باسم «تجمع الديمقراطيين العراقيين».ولكن لا بد من المرور على المراحل التمهيدية التي حولتني من إسلامي ساذج، إلى إسلامي معتدل عقلاني، إلى إسلامي ديمقراطي، إلى ديمقراطي إسلامي، إلى علماني ديمقراطي، وكذلك لا بد من المرور على المبادرات ......





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