الكاظمي يتلقى التهنئة من الرئيس الروسي ويدعوه الكاظمي لزيارة بغداد

2020/05/15 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الدعوة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بغداد.

وذكر بيان صادر عن الحكومة ان الكاظمي تلقى خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، تهنئة خطية من الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، بمناسبة تشكيل الحكومة، مبينا ان الجانب الروسي وجه دعوة للكاظمي لزيارة موسكو إضافة إلى تأكيد روسي بدعم العراق في مجلس الأمن.

وأعرب الكاظمي خلال اللقاء عن شكره للرئيس الروسي ورئيس الوزراء ميشوستين، واعتزاز العراق بعلاقته الوثيقة مع روسيا، وتطلعه إلى تعزيزها بالمجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، مؤكدا أنه سيكون سعيدا لزيارة العاصمة الروسية، فيما لفت الكاظمي إلى ان العراق يعول على دور روسيا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين، وتسهيل عمل الشركات الروسية في البلاد.

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