لماذا تتهم MBC السعودية الحاج ابو مهدي المهندس بالإرهاب؟

2020/05/15 | 14:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد الإمارة السعوديون مصرون على تكفير وقتل كل مَن يخالف عقيدة ابن عبد الوهاب الذي أصبح أسمه ديناً جديداً لا يمت للإسلام بصلة وإن حمل شعار “لا إله إلا الله” وردد آيات كتاب الله المجيد القرآن، فالوهابية دين جديد نبيه ابن عبد الوهاب وكتابه ما أملاه ذهن الإرهابي أبن تيمية، هذه هي الحقيقة التي يجب […]

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