اقتصاد منطقة اليورو يتهاوى بفعل كورونا،،”كل أرقام أوربا بالأحمر”!

2020/05/15 | 14:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو شهد أكبر انكماش على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع الربع السابق، نتيجة إجراءات العزل لإبطاء فيروس كورونا.وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، انكمش 3.8% على أساس […]

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