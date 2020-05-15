وزير الصحة: اعداد المصابين بكورونا في تزايد ومستشفياتنا لن تستوعب المزيد

2020/05/15 | 14:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الجمعة، أن المستشفيات العراقية لن تستوعب أعداد المصابين بكورنا، في حال استمر ارتفاع تسجيل الاصابات بسبب عدم الالتزام بالتعليمات وإجراءات الوقاية .وقال التميمي في مقابلة متلفزة، تابعتها " كلكامش برس" إن "الأعداد في تزايد، لدينا نوعان الأول هو العزل للمرضى، والثاني هو الحجر للملامسين الذين لم تظهر عليهم الأعراض".وأضاف، أن "أغلب مراكزنا وصلت إلى نسبة إشغال 100%، وقد تمت توسعة مستشفى ابن الخطيب بحوالي 150-200 سرير، ومركز الشفاء التابع لمدينة الطب أضيف له حوالي 40 سريراً".واضاف " بدأنا بافراغ مستشفى ابن القف لمساعدة المستشفيات الأخرى في استقبال المصابين " .ولفت الى انه " ليس لدينا فقط فيروس كورونا، فهناك مرضى مصابون بالقلب وزرع الكلى وغيرها، كما هناك 5 مستشفيات من المنحة الالمانية، من المفترض أن تضيف 500 سرير، يجري العمل عليها الآن" .

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