2020/05/15 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحال الديمقراطيون مشروع قانون يتعلق بحزمة مساعدات تاريخية بقيمة ثلاثة تريليون دولار الى التصويت في مجلس النواب الاميركي لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن الموافقة على هذا المشروع خطوة مهمة لمواجهة فيروس كورونا، موجهة رسالة الى جميع أعضاء مجلس النواب تدعو الى دعم هذا المشروع القادر على انقاذ حياة كثيرين في الولايات المتحدة.

وأشارت الى أن مشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى ثلاثة تريليون دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأميركيين تصل حتى ستة آلاف دولار لكل أسرة.



كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوصات وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطيون يحيلون مشروع قانون مساعدات بـ 3 تريليون دولار إلى مجلس النواب الأميركي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطيون يحيلون مشروع قانون مساعدات بـ 3 تريليون دولار إلى مجلس النواب الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).