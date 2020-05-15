2020/05/15 | 14:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة: عجز ميزانية تركيا 43.2 مليار ليرة في أبريل

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