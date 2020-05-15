وزير المالية السوري يعلن عن نظام ضريبي جديد

2020/05/15 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة حسين حسون وبحضور مأمون حمدان وزير المالية السوري ومعاون الوزير منهل هناوي ومدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس موضوع زيادة الدعم والإعانات المالية لوحدات الإدارة المحلية ووضع استراتيجية متكاملة لمعالجة النفايات الصلبة وفتح مراكز خدمات للمواطنين في المحافظات.وناقش أعضاء اللجنة مواضيع الرواتب والأجور والقروض وغلاء الأسعار ومشكلة الصرافات والضرائب […]

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