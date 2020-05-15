أطباء بلا حدود: من المستحيل معرفة مدى انتشار كورونا في اليمن

2020/05/15 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الجمعة، صعوبة تحديد مدى تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في اليمن، لضعف قدرة المنشآت الطبية في البلد الذي يشهد صراعا للعام الخامس تواليا.وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات على حساب بعثتها في اليمن على “تويتر”: “أعلنت السلطات اليمنية عن 85 حالة إصابة بكوفيد 19، وتوفي من بين هؤلاء […]

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