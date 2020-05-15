نائب عن بابل يدعو الكاظمي الى زيارة المحافظة للوقوف على واقعها المتدهور

2020/05/15 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى زيارة المحافظة من اجل الوقوف على واقعها المتدهور، فيما طالب بتثبت فقرة بموازنة الفين وعشرين من شأنها إنصاف المحافظة وانقاذها من التهميش.

وقال البعيجي في تصريح إن محافظة بابل لا يوجد بها اي مورد طبيعي، او حدود مع دولة مجاورة حتى تدر عليها بالاموال حالها حال المحافظات الاخرى التي تتوفر فيها هذه الموارد، بالرغم من انها ممر لمحافظات الوسط والشمال الى الجنوب والفرات الاوسط الامر الذي يعطيها اهمية كبرى على اعتبار ان المحافظة تخدم الجميع.

وأشار البعيجي الى أن المحافظة مهملة ولم تنصفها الحكومات المتعاقبة منذ عام الفين وثلاثة وحتى الان، معربا عن أمله بقيام حكومة الكاظمي بإنصاف بابل قدر المستطاع.

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