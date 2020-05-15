نيجيريا تخفض إنتاج النفط بواقع الربع تقريباً

2020/05/15 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا إن نيجيريا، العضو في أوبك، تكبح إنتاج النفط لكي يمتثل أكبر مصدر للخام في أفريقيا لاتفاق بين منتجين على تقليص الإنتاج.

وقال سيلفا أمس الخميس "خفض نيجيريا نحو 417 ألف برميل يوميا، ما يمثل نحو 23% من إنتاجنا.



وبالطبع، في نهاية أبريل نيسان، كنا نمتثل".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون بقيادة روسيا في أبريل نيسان على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران مع تسبب جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب.

وبموجب الاتفاق، يتعين على نيجيريا كبح الإنتاج عند 1.41 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران.

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