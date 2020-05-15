ارتفاع معدل الإصابات اليومية بكورونا في ايران

2020/05/15 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و48 حالة وفاة.

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