2020/05/15 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء اليوم الجمعة، معاودة إنتاج مرهم يعالج نزلات البرد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدوية سامراء تعاود إنتاج مرهم يعالج نزلات البرد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدوية سامراء تعاود إنتاج مرهم يعالج نزلات البرد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).