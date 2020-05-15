الحشد يعلن مقتل امير داعش في “البوجمعة” على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/05/15 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم الجمعة، مقتل امير داعش في قرى البو جمعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال الحسيني، ان ”امير داعش في قرى البو جمعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين قتل بعملية نوعية شارك بها الحشد الشعبي”.واضاف الحسيني، ان ”القتيل من قيادات داعش المهمة والمتورطة بسلسلة […]

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