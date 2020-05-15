ديمبلي لا يفكر بالرحيل عن برشلونة

2020/05/15 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن عثمان ديمبلي، جناح برشلونة الإسباني، لا يفكر في مغادرة صفوف النادي الكتالوني، هذا الصيف.وقال موقع “Le10Sport” الفرنسي، إن “ديمبلي لا يفكر بأي حال من الأحوال في الرحيل، إذ يرغب في إثبات نفسه مع برشلونة”.وأضاف الموقع، “الدولي الفرنسي يركز على تعافيه من الإصابة، فهو مقتنع بقدرته على تقديم مستوى رائع كما […]

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