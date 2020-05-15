2020/05/15 | 14:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية، اليوم الخميس، عن سقف تسعيرة تذاكر النقل الداخلي بين الولايات التركية.وجاء في قرار الوزارة تحديد سعر تذاكر النقل الداخلي التي تراوحت بين 100 ليرة تركية إلى 500 ليرة…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع في أسعار تذاكر السفر بين الولايات التركية بسبب إجراءات كورونا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع في أسعار تذاكر السفر بين الولايات التركية بسبب إجراءات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).