الاستيلاء على عجلة بداخلها سلاح رشاش أحادي غربي الانبار

2020/05/15 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،الجمعة، بأن قوة امنية تمكنت من الاستيلاء على عجلة لإرهابي داعش بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار .وقال العبيدي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت حملة امنية واسعة النطاق استهدفت مناطق المحصورة بين حدود محافظة الانبار ومحافظتي نينوى وصلاح الدين غربي […]

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